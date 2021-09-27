KÖYDES bütçesine onay
Osmancık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin (KÖYDES) Meclis Toplantısı yapıldı.
Güncel 27.09.2021, 22:38
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Kaymakam ve Birlik Başkanı Ayhan Akpay başkanlığında Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Belediye Kültür Merkezi'nde İl Genel Meclis Üyelerinin ve Köy Muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçeleri onaylandı. Daha sonra Kaymakam Akpay, köy muhtarlarının dilek ve şikâyetlerini dinledi.
(Haber Merkezi)
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