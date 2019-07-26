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Köy muhtarının evi yandı

Çorum’da merkeze bağlı Ferhatlı köyünde çıkan yangında, bir ev ile samanlık yandı. 

Köy muhtarının evi yandı

Çorum’da merkeze bağlı Ferhatlı köyünde çıkan yangında, bir ev ile samanlık yandı. 

26 Temmuz 2019 Cuma 14:57
Köy muhtarının evi yandı

Edinilen bilgilere göre, Ferhatlı köyü muhtarı Selahattin Altunkeser'e ait evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin yan tarafında bulunan samanlığa sıçradı. Yangını fark eden köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ÇorumBelediyesi ve İskilip’ten itfaiye ekipleri köye sevk edildi. 
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. 
Yangında muhtara ait ev kısmen, samanlık ise tamamen yanarken tarım aletleri de kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında ailenin tarlada ürün hasadı yaptığı öğrenildi. 
Olayın ardından CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve il yöneticileri köye giderek Altunkeser’e geçmiş olsun dileklerini iletti. 
CHP İl Başkanı Tüfekçi, gereken yardımın en kısa zamanda yapılacağını söyledi. Her hangi bir yaralının olmaması tek tesellileri olduğunu söyleyen Muhtar Altunkeser de Tüfekçi’ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti. 

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