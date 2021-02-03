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Köy kadınlarına Jandarma ziyareti

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir problem olduğu göz önüne alınarak toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Güncel 03.02.2021, 21:20
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Köy kadınlarına Jandarma ziyareti

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından merkez ilçeye bağlı Abdalata Köyü'nde ikamet eden vatandaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatılarak broşürler dağıtıldı. Ayrıca bazı vatandaşlara cep telefonlarına KADES mobil uygulamasının yüklenmesi sağlanarak acil durumlarda nasıl kullanacağı konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilinci oluşturmak ve meydana gelen olay sayılarını sıfıra indirmek amacıyla faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği duyuruldu.

(Haber Merkezi)

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