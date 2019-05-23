“Köy-Des programını en kısa zamanda tamamlayacağız”

Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile ilçeye bağlı köy ve mahallelerin muhtarları katıldı.

31 Mart seçimlerinin artık geride kaldığını belirten Vali Çiftçi, “Seçimler ilimizde problemsiz bir şekilde tamamlandı. Bundan sonra artık hizmete bakacağız. Köy-Des ödeneği ile ilgili yakın zamanda bir toplantı yaptık ve son şeklini vererek Ankara’ya gönderdik. Köy-Des programını zamanında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)