“Köy dernekleri, çok önemli görevler üstlenmektedirler”

Ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgiler de veren Hasan Yücel, CHP İl Başkanı Tahtasız ve yönetimini kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, “Köy derneklerimiz yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yaşatılmasında önemli görevler üstlenmektedirler. CHP olarak, tüm köy derneklerimizin yanında olacağımızın bir kez daha bilinmesini isteriz” diye konuştu ve dernek yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)