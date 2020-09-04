Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında olağanüstü olarak toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde yeri kararlar alındı.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İlimizde; Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınmış, uygulamaya geçirilmiştir. Söz konusu salgının seyrinin takip edilmesi, artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir.

Bu kapsamda ilimizde2020/82 nolu alınan karara göre; pazar yerlerinde, cadde üzerlerinde, mahalle aralarında, elde veya motorlu ya da motorsuz araçlarla açıkta maske satılmamasına, maskelerin eczane, market, alışveriş merkezi vb. satış yerlerinde kapalı ambalajlarda satışa sunulmasına, konuyla ilgili kontrol ve denetimlerin kolluk birimlerince gerçekleştirilmesine;

Pazar yerlerinde, esnafların maske, önlük ve eldiven kullanımı, sosyal mesafenin sağlanması, hijyen kuralları kapsamında yapılan denetimlerin artırılmasına, pazar yerlerine girişlerde maske kontrolü yapılmasına;

65 yaş ve üzeri kişilerin 10:00 – 16:00 saatleri arasında pazar yerlerine gidebilmelerine, belirtilen saatler haricinde pazar yerlerinde bulunmalarının kısıtlanmasına;

Lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çayevi, internet kafe, elektronik oyun salonları vb. yerlerin saat 22:00’dan sonra müşteri kabul etmemelerine, söz konusu işletmelerin müşteri almamak kaydıyla temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle saat 23:00'a kadar çalışabilmelerine,

Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli ekipler tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)