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Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Güncel 13.06.2021, 11:54 13.06.2021, 11:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.
Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.
AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
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