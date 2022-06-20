Kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar

Olay gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi'nde yaşandı. Plakaları tespit edilemeyen iki otomobil arasında bilinmeyen bir nedenle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında otomobillerden birinden diğerine ateş edildi.

Gece yarısı silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yol üzerinde kırık cam paçaları ve boş kovanlar tespit edilirken, park halindeki iki otomobilinde zarar gördüğü belirlendi.

Kaçan araçlar ve şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



