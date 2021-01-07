KOSGEB destekleri teminatsız alınabilecek

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.

(AA)