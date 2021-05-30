Köse, TBMM Dostluk Grubu ile KKTC’de...

TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve beraberindeki heyet Kıbrıs’a giderek bazı temaslarda bulundu.

Orhan Erdem başkanlığındaki TBMM heyetinde AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de yer aldı.

İlk KKTC’de ilk olarak Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabri ve Boğaz Şehitliği’ni ziyaret eden heyet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner ile de biraraya geldi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin eşlik ettiği TBMM heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Ada'dan çıkması halinde Kıbrıs Türklerinin emniyette olamayacağını vurguladı.



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşen heyet TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri ile de biraraya geldi.

TBMM heyeti ziyaretleri kapsamında ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından da kabul edildi.



(Haber Merkezi)

