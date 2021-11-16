Köse, Kılıçdaroğlu’nun mektubunu Tatar’a iletti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın evsahipliğinde düzenlenen kutlama etkinlikleri başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye`nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenlere Cumhuriyet Halk Partisi adına katılan Çorum Milletvekili Tufan Köse de tebriklerin kabul töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile biraraya geldi. Milletvekili Köse kutlamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kutlama mektubunu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

(Haber Merkezi)

