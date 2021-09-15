Köse ile Aşgın arasında ‘Atatürk’ tartışması

Çorum’da 34. Ahilik Haftası kutlamalarında CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında ‘Atatürk’ tartışması yaşandı. Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlamalarda CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasında Atatürk’e yer vermemesine tepki göstererek, “Tarihimize baktığımızda yaklaşık bin yılı aşkın bir süredir son vatanımızda Anadolu’dayız. Bu vatanı vatan yapan bize 1071’de Alparslan’dır. İstanbul’u fetheden Fatihlerdir ama ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ diyen, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh Misak-ı Milli sınırları içerisindeki tüm Anadolu’dur’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de vardır bu topraklarda yetişmiş. Toplumsal birliğimiz ve dayanışmamızın devamı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan bir törenin yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Sayın belediye başkanıma da anmamasından dolayı yaptığı hareketi tasvip etmiyorum. Buradan bunu yüzüne söylemekten de bir beis duymuyorum” dedi.



‘BURASI SİYASET YERİ DEĞİL’

Bunun üzerine CHP Milletvekili Tufan Köse ve AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu’nun elinden plaketini alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Milletvekili Köse’ye yanıt vererek, “Kınıyorum ifadesi doğru bir ifade değil. Bizim Atatürk’e saygımızı herkes bilir. Onun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu herkes bilir. Burası siyaset yeri değil. Esnaf teşkilatını kutlama yeridir. Bu anlamda vekilimin o düşüncelerine katılmıyorum. Atatürk’ün arkasına sığınarak siyaset yapmaya gerek yok.” ifadesini kullandı.



