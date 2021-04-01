Köse'den Akkent Mahallesi Muhtarı’na geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tufan Köse, muhtar ziyaretlerine devam ediyor.

Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler'i ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde yaşanan toprak kayması nedeniyle iki apartmanın boşatıldığını anımsatan Köse, geçmiş olsun dileklerini iletirken, ayrıca mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Emlak Yönetim Genel Müdürü ve TOKİ Finansman Daire Başkanı hemşehrimiz Ayhan Karaca'yı telefonla arayarak Çorum’daki TOKİ'lerin sorunları ile ilgili bilgi alan Köse, bu bilgileri Akkent Mahalle Muhtarı Güler'le paylaştı. (Haber Merkezi)

