“Koruma hizmetleri, isteğe bağlı olarak alınır”

Açıklamasında “Çorum Merkez İlçe’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı Çorum Çiftçi Malları Birliğinin yasal olmayan tutum ve eylemlerine bir kez daha uyarıyoruz” ifadelerine yer veren Özdel, “Kamusal bir yönü olan Çiftçi Malları Koruma Birlikleri konusunda ise Çorum Valiliği’ni ve Cumhuriyet Savcılığı’nı göreve, Çorum Belediye Başkanlığı’nı ise açıklama yapmaya çağırıyoruz” dedi.

2.7.1941 tarihinde kabul edilen 4081 sayılı kanun gereği kurulan Çiftçi Malları Koruma Birliği’nin kurulduğu ve en son birlik yönetiminin ise 30.07.2019 tarihinde seçildiğini kaydeden Özdel, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Çorum merkez ilçede bağ ve bahçesi olan yurttaşlarımız bu birliğin bir işe yaramadığını, aldığı koruma ücretlerinin haksız olduğu bilmektedir. Buna rağmen yasal sürecin uzun sürmesi ve hak aramanın pahalı olması nedeniyle koruma ücretleri ödenmektedir.

Türkiye’nin her yanında kanayan bir yara haline gelen bu birliklere karşı defalarca kanun teklifini verilmiş ve en sonunda 19.04.2018 tarihinde 7139/1 sayılı kanun gereği 4081 sayılı kanunun 34. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre, ‘Kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınır. Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez’ şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Çorum İl Merkezinde de birçok vatandaşımız ‘Çiftçi Malları Koruma Birliği’nden hizmet almak istemiyorum’ şeklinde dilekçe vermesine rağmen birlik koruma ücretleri almaya devam etmektedir. Bu hususta tüm yurttaşlarımıza ‘önce hizmet almıyorum diye dilekçe vermesi’ ve daha sonra da ‘dava açması’ gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

“KANUN GEREĞİ HİZMET ALMAK İSTEMEYENLERDEN KORUMA ÜCRETİ TALEP EDİLEMEZ”

“Onlarca yurttaşın ‘hizmet almak istemiyorum, koruma hizmetini kendim yaparım’ şeklinde birliğe dilekçe vermelerine rağmen icra emri gönderilmesi ve haciz işlemleri yapılması açıkça kanunun hiçe sayıldığını göstermektedir. Birlik Murakabe Heyeti görevi kötüye kullanma suçu işlemektedir.

Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığının kanunu açık emrine rağmen görevini kötüye kullanarak koruma ücreti talep eden ilgililer hakkında işlem yapması gerekir.”

“ÇORUM VALİLİĞİDENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ”

“Valilik makamının öncelikle bu birliğe seçilenlerin usulüne uygun seçilip seçilmediğini kontrol etmesi gerekir. Çiftçi Malları Koruma Birliği’ne seçilen kişilerin Çorum Merkez İlçede ikametgâhı olup olmadığının, seçildiği tarihte Çorum Merkez İlçede bağ-bahçe ve tarımsal bir faaliyeti olup olmadığını denetlemesi gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan birlik yöneticilerinin görevden acilen el çektirilmesi gerekir.

Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği’nin Çorum il merkezinde kaç vatandaştan koruma ücreti topladığının, toplanan paranın kaç TL olduğunun ve nereye harcadığının denetlenmesi gerekir. Özellikle bazı bölgelerden koruma ücreti alındığı bazı bağ ve bahçe sahiplerinden hiç koruma ücreti alınmadığı yönünde şikâyetler bulunmaktadır.

Birlik tarafından 2014-2015-2016-2017-2018-2019 yıllarında kaç bin çiftçiden kaç milyon TL toplandığının açıklanması gerekir. Bu güne kadar çiftçilere kaç kuruş tazminat ödendiğinin de açıklanması gerekir. Kısaca toplanan paralardan kaç TL kime gitmektedir.

Çorum Valiliğin Murakabe Heyeti üyelerinin kendilerine kaç TL aldığını bunun neye göre belirlendiğini açıklaması gerekir.

Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği’ne seçilen kişilerin hangi kurumda ne iş yaptığının da kamuoyuna açıklanması gerekir.”

“BİR YERİN ASFALTLANMASI BELEDİYE’NİN GÖREVİDİR”

“Gazetelere yansıyan haberlerde sanki birlik yöneticilerinin bağ yollarını asfalt yaptırmış gibi görüntü verdiği görülmektedir. Öncelikle birliğin böyle bir görevi yoktur, adı üstünde koruma birliğidir. Bir yerin asfaltlanması Belediyemizin görevidir. Belediye yaptığı işleri başkalarının talimatı ile yapmaz, vatandaşın yada kurumların talebi olur fakat birliğin böyle bir görevi ve hakkı da yoktur. Bunun kamuoyunca bilinmesi gerekir.

Bu vesile ile Çorum Belediye yönetiminin aşağıdaki hususları açıklaması zorunlu olmuştur:

Çiftçi Malları Koruma Birliği yöneticilerinin Çorum Belediyesi’nin çalışanı olup olmadığının; Çiftçi Malları Koruma Birliği yöneticilerinin talepleri doğrultusunda belediyemizce asfalt çalışması yapılıp yapılmadığının, Birliğin yöneticileri ile Çorum Belediyesi yöneticileri arasında akrabalık ilişkisi olup olmadığının açıklanması gerekir.

Çorum halkı bu birliğin kime ne faydası olduğunu merak ediyor. Birlik bundan öncede işlevsizdi bundan sonrada işlevsiz olacak. Bu birlik sadece 3-5 tane akrabaya eşe dosta para ve rant yaratma yeri olacak. Bu nedenle tüm Çorumluları buna karşı birlik olmaya çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)