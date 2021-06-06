Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak'ta bulunan ve yıkılmak üzere olan tarihi binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları sökerek yangına müdahale etti. Binaya atılan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın büyümden söndürülürken tarihi bina kül olmaktan son anda kurtarıldı.