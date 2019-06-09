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Körücek'te hummalı çalışma

Mecitözü İlçesi'nin Körücek Köyü'nde muhtar-dernek yönetimi işbirliği ile hummalı bir çalışma söz konusu.

Körücek'te hummalı çalışma

Mecitözü İlçesi'nin Körücek Köyü'nde muhtar-dernek yönetimi işbirliği ile hummalı bir çalışma söz konusu.

09 Haziran 2019 Pazar 21:00
Körücek'te hummalı çalışma

Körücek Köyü'nün yeni muhtarı İlhan Topcu, çalışmalarına hızlı bir şekilde başlarken, azalar ve dernek yönetimi ile işbirliği içinde köyün öncelikli sorunlarına neşter vuruluyor.

Köy Muhtarı İlhan Topcu, Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz, azalar ve dernek yönetimi, zaman zaman kendi imkanları ile, zaman zaman da imece usulü ile köyün sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapıyor.

İlk olarak köyde bulunan bir hazine arazisinin satın alınmasını sağlayan Muhtar İlhan Topcu, köy tüzel kişiliğine kazandırılan alana kooperatif binası yaptırılacağını açıkladı.

Daha sonra köyde bulunan sulama havuzlarını temizlettiren Muhtar Topcu, yol ve altyapı sorunlarının da kısa sürede çözülmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Ramazan Bayramı öncesi mezarlığın da otlardan temizlenmesi için bir çalışma yapan Muhtar Topcu, Dernek Başkanı Yavuz ve köylüler, mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen köy halkından taktir ve teşekkür aldı.

Köy parkının temizlenmesi de bizzat Muhtar Topcu, Başkan Yavuz ve dernek yönetimi tarafından gerçekleştirildi.

Otlardan temizlenen park ve mezarlık, haşerelere karşı da ilaçlanıyor.

Köyde şimdi ise geleneksel hale getirilen yağmur ve şükür duasının hazırlıkları yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde ise geleneksel köy şenliğinin ve dayanışma pikniğinin organize edilmesi bekleniyor.

(Haber Merkezi)

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