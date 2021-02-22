Koronavirüs’te vaka sayısı 100 milyonu aştı

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber sitelerine salgın ile alakalı 55 milyonun üzerinde haber yansıdığı görüldü. Tüm dünyada devam eden aşılama ve aşı çalışmaları ise son bir ayda 859 binin üzerinde haberle konuşuldu. Yaklaşık bir senedir tüm dünyanın ortak gündemi haline gelen koronavirüs salgını, son bir yılın en çok konuşulan gündem başlığı olmayı sürdürüyor.

Ajans Press’in, gisanddata “COVID-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 108 milyon 812 bin 60 olarak güncellendi. Rakamlar 2 ay önce ile kıyaslandığında ise Aralık ayında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısı 74 milyon 952 bin 221 olarak kaydedildi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 2 milyon 586 bin 183 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 9’uncu sıraya gerilerken, ilk üçte yer alan ülkeler; 27 milyon 639 bin 538 vakayla ABD, 10 milyon 916 bin 589 vaka ile Hindistan, 9 milyon 834 bin 513 vaka ile de Brezilya olarak sıralandı. Dünyadaki toplam ölüm sayısı ise 2 milyon 399 bin 789’a yükseldi.

(Haber Merkezi)