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Koronavirüse 2 kurban daha

Çorum’da 13 Ekim 2020 Salı günü de iki kişi daha yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Buna göre Çorum'da son 9 günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi.

Güncel 14.10.2020, 18:38
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Koronavirüse 2 kurban daha

Birçok vatandaş Ekim ayının gelmesiyle birlikte artan koronavirüs vaka ve vefat sayısını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre Çorum'da son 9 günde yaşanan vefatlar 13 Ekim günü hayatını kaybeden 2 kişiyle birlikte 27’ye çıktı.

İlimizde yeni tip koronavirüs salgınının bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla son aylarda alınan önlemler bir türlü sonuç vermiyor. Vali Mustafa Çiftçi’nin geçtiğimiz ay 52 kişinin vefat ettiğini açıklamasının ardından neredeyse her gün yaşanan vefatlar ile ilimizdeki ölü sayısının 100’ü bulduğu sanılıyor.

Yapılan denetim ve önlemlere rağmen bir türlü ölümlerin önüne geçilemeyen Çorum’da 5 Ekim gününden beri 9 günde 27 kişi daha hayatını kaybetti. Buna göre 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi ve 13 Ekim'de ise 2 kişi Covid-19 dolayısıyla yaşama veda etti.

(Haber Merkezi)

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