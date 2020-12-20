Koronavirüs kurbanı başpolis Gültekin toprağa verildi

25 gün önce yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 önce ise durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Başpolis Mehmet Haşim Gültekin yaşam mücadelesini kaybetti.

SAMSUN’DA DEFNEDİLDİ

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, memleketi Samsun’da toprağa verildi. Gültekin’in oğlu törende gözyaşlarını tutamayarak “Aç gözlerini babam” diye ağıt yaktı.

“BABA GİTME”

Çorum’dan alınan Gültekin’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Samsun’un Terme ilçesi Yukarı Söğütlü Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından Merkez Cami'ye getirildi. Koronavirüs tedbirlerine uyularak öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Başpolis Gültekin’in 13 yaşındaki oğlu Ömer Gültekin, gözyaşlarını tutamayarak Türk bayrağına sarılı tabutu öperek, “Baba gitme! Aç gözlerini babam” diye ağıt yaktı. Gültekin, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eşinin sağlık çalışanı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Başpolis Mehmet Haşim Gültekin’in cenaze törenine, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terme Emniyet Müdürlüğü, Terme Jandarma Komutanlığı ve Samsun Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ekip arkadaşları ve sevenleri katıldı.

(İHA)