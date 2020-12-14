Koronavirüs istişare toplantısı

Çorum’da koronavirüs süreci ve yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Vali Mustafa Çiftçi, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir toplantı yaptı.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Defterdarı, Halkbank Bölge Müdürü, Ziraat Bankası Bölge Müdürü, İŞKUR İl Müdürü, Sosyal Güvenlik İl Müdürü, SYDV İl Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, TSO Başkanı, ÇESOB Başkanı ve esnaf odası başkanları katıldı.

Buhara Kültür Merkezinde yapılan istişare toplantısında pandemi süreci ve yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)