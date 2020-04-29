Koronavirüs davulcuları da vurdu

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ve yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadelede Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirleri içeren genelge kapsamında Ramazan davulcularının para toplaması yasaklandı. Çok sayıda davulcu, bahşiş toplayamayacakları gerekçesiyle sahurda davul çalmıyor.



Geçtiğimiz yıl mehter marşı ile vatandaşları sahura kaldıran kentte görevli 45 davulcunun tek tek evleri ziyaret edip kapı zillerini çalarak bahşiş toplamaları, bulaş riski oluşturabileceği ve sosyal mesafenin korunmayabileceği sebebiyle alınan karar sonrası yasaklandı.

Bunun yerine, bahşişlerin toplu olarak yerel imkânlarla verilmesi veya “camdan atılması” öneriliyor. Ancak şuana kadar bu konuyla ilgili her hangi bir gelişmenin yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

(Yusuf ÇINAR)