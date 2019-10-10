Köroğlu için veda yemeği

Okul öğretmenleri tarafından düzenlenen yemeğe tüm okul öğretmenleri, idari çalışanlar ve hizmetli kadrosu katıldı. Okulda ve öğrencilerde büyük emeği olan okul Müdürü Köroğlu için düzenlenen yemek samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ömer Derindere Anadolu Öğretmen Lisesi ve Ömer Derindere Fen Lisesi öğretmenleri tarafından Köroğlu için hazırlanan hediye takdim edildi.

Hediyenin üzerine “Sayın Müdürümüz Kerem Köroğlu, birlikte çalıştığımız süre zarfında çalışmalarınız, fikir ve uygulamalarınız, kişiliğiniz ve duruşunuzla örnek oldunuz. Bize ve öğrencilerimize kattığınız değerlerden dolayı şükranlarımızı sunar, bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar dileriz” yazıldı.

Yemekte konuşan Kerem Köroğlu ise “Çok değerli öğretmen arkadaşlarımın adıma düzenlemiş oldukları veda yemeğinde bir araya geldik. Bu güzel gece için hepsine teşekkür ederim” dedi.

(Bülent USLU)