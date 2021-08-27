Korkunç olay onlarca kişinin gözü önünde tetiğe bastı 2 yaralı

ÇORUM’da bir yakını ile sokakta yürüyen E.E. (27), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan ve ağır yaralanan E. E., hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren saldırganın kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında Kubbeli Caddesi’nde meydana geldi. Bir yakını ile sokakta yürüyen E.E., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan E. E.’nin yardımına çevre esnafı koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E. E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişinin kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın şüphelisi daha sonra karakola giderek suç aleti silahla birlikte teslim olduğu öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)