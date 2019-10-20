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Körfez Çorumlular Platformu 88’nci kez bir araya geldi

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 88’nci kez yemekte bir araya geldi. Hattuşa Termal Tesislerindeki yemeğe, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Hattuşa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan ile Hattuşa Proje Müdürü Selami Oral da katıldı. 

Körfez Çorumlular Platformu 88’nci kez bir araya geldi

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 88’nci kez yemekte bir araya geldi. Hattuşa Termal Tesislerindeki yemeğe, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Hattuşa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan ile Hattuşa Proje Müdürü Selami Oral da katıldı. 

20 Ekim 2019 Pazar 19:07
Körfez Çorumlular Platformu 88’nci kez bir araya geldi

Edremit’in yanı sıra Burhaniye’den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, şehitler için dua yapıldı. Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, konuklar teşekkür ederken, şehitlere saygı için eğlenceye yer vermediklerini söyledi. Yemeğe katılan Çorumlular da, yemeğe ev sahipliği yapan Platform Başkanı İsmail Eker’e teşekkür etti. Bir konuşma yapan Eker, “ Bugün 88’nci toplantımızı yaptık. Her ayın 19’unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum’un plakası 19’dur. Yemekte güzel sohbetler oldu. Bu günkü toplantımıza, hemşerimiz olan Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek ile Hattuşa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan da katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 

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