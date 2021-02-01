Kore Gazisi’ne ziyaret 

Türkiye’nin Kore Büyükelçiliği tarafından ilimizdeki Kore Gazilerine yönelik yollanan çeşitli hediyelerin de verildiği ziyarette Vali Mustafa Çiftçi’ye Çorum Asker Alma Bölge Başkanı ve İl Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Çoban da eşlik etti.

Vali Çiftçi yaptığı açıklamada; “Kore Gazimiz Nazım Önder amcamızın anılarını dinledik, hayır dualarını aldık. Rabbim hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip etsin. Ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

