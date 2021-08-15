Kore Gazisi Mehmet Tütüncü vefat etti

Çorum’da ikamet eden Kore Gazisi Mehmet Tütüncü 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Telekom Bölge Müdürü Naci Göbel'in dedesi olan Gazi Mehmet Tütüncü, dün öğle namazına müteakip askeri törenle Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kırca Köyü'nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

