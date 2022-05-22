Köprüde kafa kafaya çarpıştılar, 2 yaralı 

Kaza, Osmancık Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü üzerinde bir otomobilin arıza yapması nedeni ile yol tek şeride düştü.

Araçlar kontrollü bir şekilde ilerlerken Saat Kulesi istikametine giden, sürücüsü öğrenilemeyen 60 ACR 193 plakalı otomobil karşı taraftan gelen Erdoğan K.'nın kullandığı 19 EK 886 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada sürücü Erdogan K. ve eşi Mahire K., yaralandı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Kaza nedeni ile otomobillerden birinde yangın başladı. Yakında bulunan bir benzin istasyonundan getirilen yangın tüpleri ile araç vatandaşlar tarafından söndürülürken, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat boyunca araç trafiğine kapatılan Osmancık Köprüsü, itfaiye ekiplerinin kontrolünden sonra her iki aracın da olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

