Konyalı uzmanlarla eğitimlere devam

Konya Slimini Glutensiz Un Fabrikası Baş Ustası Ramazan Şimşek ve Konya Karatay Halk Ekmek Uzmanı Adnan Zengin, kursiyerlere glutensiz pide, simit ve ekmek çeşitlerinin yapımını en ince ayrıntılarıyla uygulamalı olarak gösterdiler. Glutensiz yiyecekler pişiren şefleri hayranlıkla izleyen kursiyerler, aynı uzmanlarla yeni eğitimler yapılmasını talep ettiler.

Kendilerine karşı gösterilen büyük ilgiden ve Çorum’a gelmekten dolayı çok memnun olduklarını söyleyen Şef Ramazan Şimşek ve Şef Yardımcısı Adnan Zengin; çölyaklılar için çok önemli olan bu eğitimlerin ikinci ayağını gerçekleştirmek için tekrar Çorum’a gelmeye çalışacaklarını belirttiler.

“ARTIK HAYALLERİMİZE ULAŞMAK DAHA YAKIN”

Eğitimlerle ilgili bir açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Glutensiz Mutfak Uygulamaları projemizin bir eğitimini daha başarıyla gerçekleştirdik. Uzmanlarımızın harika sunumları bizim için büyük motivasyon kaynağı oldu. Çölyaklı kursiyerlerimiz artık evlerinde daha lezzetli glutensiz yiyecekler pişirebilecekler. Çocuklarına simit yapabilmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Bu eğitimlerde bilgi ve birikimlerini geliştiren arkadaşlar eğitime katılamayan çölyaklılara da destek olacaklar. Sonuçta ilimizde bir glutensiz yiyecek yapım kültürünün gelişmesini sağlıyoruz. Önceden bunları hayal etmek bile imkânsızdı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde artık hayallerimize ulaşıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

