Konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ekim ayı konut satışları verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayında 119.574 konut satıldı. 616 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının % 0.5'i Çorum'da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Çorum, 39. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 22.270 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10.624 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 6.846 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu.

Öte yandan Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı 124 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı % 0,5 olup 39, sırada yer aldı.

Çorum’da 616 konut satışının, 222’si ilk satış, 394 ’ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)