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Konut harcamalarının üçte ikisini kira oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre, toplam hanehalkı harcaması içinde ayrılan pay itibarıyla konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların %23,7'sinin konut ve kiraya yapıldığı görüldü.

Konut harcamalarının üçte ikisini kira oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre, toplam hanehalkı harcaması içinde ayrılan pay itibarıyla konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Harcamaların %23,7'sinin konut ve kiraya yapıldığı görüldü.

20 Ağustos 2019 Salı 22:59
Konut harcamalarının üçte ikisini kira oluşturuyor

Konut ve kira harcamalarının %67,2’sini gerçek ve izafi kira oluştururken, %10,6'sını gaz, sıvı ve katı yakıtlar, %8,9’unu ise elektrik harcamaları oluşturdu.

Konut ve kira harcamalarının %8,2'si konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon vb.) ve %5,1'i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.

GELİR DÜZEYİ KONUT HARCAMALARININ DAĞILIMINI ETKİLİYOR

En düşük gelirli birinci %20’lik gruptaki hanelerin konut ve kira harcamalarının içinde gerçek ve izafi kiranın payı %64,6 iken, en yüksek gelirli beşinci %20'lik gruptaki hanelerde bu oran %70,8 oldu. Birinci %20'lik gelir grubundaki hanelerde konut ve kira harcamaları içinde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %24, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı %6,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı %5 olurken; beşinci %20’lik gelir grubundaki hanelerde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %15,4, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı %9,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı ise %4,5 oldu. (Haber Merkezi)

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