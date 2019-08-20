Konut harcamalarının üçte ikisini kira oluşturuyor

Konut ve kira harcamalarının %67,2’sini gerçek ve izafi kira oluştururken, %10,6'sını gaz, sıvı ve katı yakıtlar, %8,9’unu ise elektrik harcamaları oluşturdu.

Konut ve kira harcamalarının %8,2'si konutla ilgili çeşitli hizmetlere (su, kanalizasyon vb.) ve %5,1'i ise konutun bakım ve onarım giderlerine ayrıldı.

GELİR DÜZEYİ KONUT HARCAMALARININ DAĞILIMINI ETKİLİYOR

En düşük gelirli birinci %20’lik gruptaki hanelerin konut ve kira harcamalarının içinde gerçek ve izafi kiranın payı %64,6 iken, en yüksek gelirli beşinci %20'lik gruptaki hanelerde bu oran %70,8 oldu. Birinci %20'lik gelir grubundaki hanelerde konut ve kira harcamaları içinde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %24, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı %6,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı %5 olurken; beşinci %20’lik gelir grubundaki hanelerde elektrik, gaz, sıvı ve katı yakıtların payı %15,4, konutla ilgili çeşitli hizmetler harcamalarının payı %9,4, konutun bakım ve onarım harcamalarının payı ise %4,5 oldu. (Haber Merkezi)