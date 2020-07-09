Kontrolden çıkan TIR tarladaki eve çarptı

Kaza, Çorum-Samsun karayolu 19. Kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem K. idaresindeki gümrük malı yüklü 31 ADP 87 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskice Köy yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Tarlada bulunan evi de yıkan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.