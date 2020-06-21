Konaklama tesislerine sıkı denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu süreçte bazı kısıtlamaların kaldırılabileceğinin ifade edildiği hatırlatılan toplantıda bu nedenle ilimizde halen faal olan; otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. (Haber Merkezi)