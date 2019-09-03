Komutan görevine başladı

Çorum İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu görevine başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ise Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na atandı.

Uzunoğlu dün itibariyle yeni görev yeri olan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevine başladı. (Yusuf ÇINAR)