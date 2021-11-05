Komutan Çorum’a veda etti

Albay Işık, önce, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a veda ziyaretlerinde bulundu.

Daha sonra da protokolün katılımıyla veda buluşması gerçekleştirildi.

Vali Çiftçi, Çorum’a hizmetlerinden dolayı Alb. Ferhan Işık’a teşekkürlerini ifade etti. Başkan Aşgın ve diğer protokol mensupları da yeni görevinde başarı dileklerini bildirdiler.

(Haber Merkezi)

