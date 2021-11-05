Komutan Çorum’a veda etti
Ankara’ya atanan Çorum Garnizon Komutanı Per.Kd.Alb. Ferhan Işık için veda yemeği verildi.
Güncel 05.11.2021, 20:35
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Albay Işık, önce, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a veda ziyaretlerinde bulundu.
Daha sonra da protokolün katılımıyla veda buluşması gerçekleştirildi.
Vali Çiftçi, Çorum’a hizmetlerinden dolayı Alb. Ferhan Işık’a teşekkürlerini ifade etti. Başkan Aşgın ve diğer protokol mensupları da yeni görevinde başarı dileklerini bildirdiler.
(Haber Merkezi)
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