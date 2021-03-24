Kömür kovasından çıkan cismi el bombası sanıp polisi aradı

Olay, Buharaevler Tek Ceviz Sokak’ta meydana geldi. Sobasını yakmak isteyen Zeki Biler, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan Biler, kovada kömürlerin arasında el bombasına benzettiği bir cisim fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemede kovanın içinde bulunan cismin yuvarlak ve sertleşmiş kömür parçası olduğu belirlendi.

Kömürlerin arasındaki cismin kendisini şüphelendirdiğini anlatan Zeki Biler “Kovaya doldurduğum kömürü eve getirdim. Baktım kovanın içinde yuvarlak el bombası ya da gülleye benzer bir şey var. Elime aldım ve yıkadım, her ihtimale karşı polisi aradım” dedi.