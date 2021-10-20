Komşusunu odunla öldüren Zeynep’e 15 yıl hapis cezası verildi

Olay, 26 Aralık 2020’de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynar’dan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Zeynep Kaynar, odunları kaldırmadı. Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu’ya vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan, kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar (43) ve kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Zeynep Kaynar ile tutuksuz sanıklar, bugün karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kaynar çifti ile kızı Tuğçe, ölen Topçu’nun ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Tutuklu sanık Zeynep Kaynar, “Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı etrafa dağıtıyordu. Yanına gidip, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, ‘seni ilgilendirmez’ diyerek küfürler savurmaya başladı. Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı. Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil, omzuna vurdum. Amacım onu öldürmek değildi. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu. Kasten öldürmedim, aramızda da hiçbir zaman husumet yoktu, ben yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım” demişti. Bugün ki karar duruşmasında önceden de söylemiştim, benim Ahmet Topçuyu öldürme gibi bir durumum söz konusu değil, her konuda biz ona yardımcı olurduk, ben kızımı korumak kızımı onun elinden kurtarmak için odunu kafasına değil sırtına vurmak istedim. Çok pişmanım” dedi.

‘KAVGA GÜNÜ EKMEK PİŞİRİP GÖTÜRDÜM’

Tutuksuz yargılanan kızı Tuğçe B. ise savunmasında, “Ahmet Topçu bana saldırdı ve ben onun elinden kurtulmak için çok çaba harcadım, elinde çırpınıyordum. Annem beni kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Olayın olduğu gün kavgadan önce, ben bu kişiye ekmek pişirip götürdüm, aç kalmasını istememiştik, öldürme gibi bir durumumuz asla olamaz” diye konuştu. Zeynep Kaynar’ın eşi Hüseyin Kaynar ise adalete her zaman güvendiklerini ve karara saygı duyacaklarını belirtti.

DURUŞMA SONRASI KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Tutuksuz yargılanan baba Hüseyin Kaynar ve kızı Zeynep B.,’nin beraatine karar verildi. ‘Kasten öldürme suçundan’ yargılanan Zeynep Kaynar’a ise suçun tahrik altında işlenmesi nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi. Karar sonrası duruşma salonunda bulunan Kaynar’ın yakınları fenalık geçirdi. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeynep Kaynar, cezaevi aracına bindirildiği sırada adliye binası önünde arbede yaşandı. Kaynar’ın yakınları cezaevi aracının önüne atlayınca, devreye polis ekipleri girdi. Bir yakını ise uzun süre cezaevi aracının arkasından koştu.

