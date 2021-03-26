Komşusunu bıçaklayan kişiye 7 yıl 6 ay hapis

Olay, 2017 yılı Temmuz ayında Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre iki komşu olan Ali Y. (77) ve Miyase G. asansör kapısının açık kalması yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ali Y, Miyase G’yi vücudunun 11 yerinden, kavgayı ayırmak isteyen Elif A’yı ise elinden bıçakladı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Miyase G. ve Elif A. gelen ambulansla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Ali Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Miyase G. ise uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘PİŞMANIM, UTANIYORUM’

Ali Y, hakkında ‘kasten yaralama” suçundan dava açıldı. Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tarafların yanı sıra avukatları katıldı. Ali Y. son savunmasında “Burada olduğum için çok pişmanım, utanıyorum, şeytanın tuzağına düştüm, olay günü elimde evimdeki su bidonlarını pazar arabasına koydum, asansörün önüne bıraktım, uzun süre beklememe rağmen asansör gelmedi.

Bunun üzerine merdivenlerden indim, bahçede iki tane cevizim vardır, bunları aşılamak niyetindeydim. Miyase G’nin kızlarını gördüm, asansörle oynamayın, kapısını açık bırakmayın, ben yaşlıyım merdivenlerden inip çıkıyorum dedim. Elif ismindeki bayan “Ben açık bıraktım” dedi. Bunun üzerine ben de misafir olarak 24 hanenin asansörün kapısını açık bırakmak hoş değil, böyle yapma dedim. Ayrıca hasta olduğumu da söyledim, Ben yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bunun üzerine Misaye G, bana “Senin hanımın bize sabaha kadar beddua ediyor” dedi. Bu konuşmalar sürerken kavga çıktı. Miyase ve kızları bana saldırdı ben tek kaldım, beni yere düşürdüler. Ben dört bayanla boğuşmaya başladım, bu sırada elimde cevizleri aşılamak için kullanacağım bıçak vardı. Bu kargaşalıkta ne yaptığımı hatırlamıyorum, yere düşmüştüm, sizden af diliyorum. Hem kalp hastasıyım, hem de böbrek hastasıyım, sunta ile yaşıyorum. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

‘ARAYA GİRENLER OLMASA SONUM NE OLURDU BİLEMİYORUM’

Miyase G. ise ifadesinde “Benim oturduğum kattaki asansör sürekli takılıyordu, Ali Y. biz yorgan dikerken yanımıza geldi ve ‘Sen ne pis bir kadınsın kapıyı açık bırakmışsın’ dedi. Beni el sallayarak tehdit etti. 9 yaşındaki kızıma saldırdı, kızıma elleriyle şamar atmaya başladı. ‘Sen ne yapıyorsun Ali amca’ diye ben yanına varınca, cebinden çakı bıçağını çıkarıp beni 11 yerimden bıçakladı. Bıçak darbesinin birisi dilimi kesti. Sanık bana bıçak sallarken, yolun sonuna geldik gibi söyler sarf ediyordu. Araya girenler olmasa sonum ne olurdu bilemiyorum. Ali Y’den şikayetçiyim” ifadesini kullandı.

MANİ OLMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Miyase G’nin bıçaklandığı sırada orada bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışırken elinden bıçak darbesiyle yaralanan Elif A. ise “Ali Y, Miyase G’yi bıçak darbesiyle yere düşürdü. Sürekli Miyase’ye bıçak savurdu. ‘Dur kurban olayım yapma öldü’ diye bağırdım. Bunun üzerine bıçak savurmayı bıraktı, ben de mani olmaya çalışırken nasıl oldu anlamadım. Elimden yara aldım, fakat bu kez Ali Y, bıçağı bana savurdu. Göğsüme doğru hamle yaptı. Şu an sağ elim çalışmıyor. Üç ay hastane hastane gezdim şikayetçiyim” diye konuştu.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Ali Y’ye Miyase G’yi ‘kasten yaralama” suçundan yargılandığı davada, 7 yıl, 6 ay hapis, Elif A’yı elinden yaralamaktan ise 5 bin TL, para cezası ile 5 yıl boyunca aynı suçu işlememek kaydı ile cezasının ertelenmesi kararı verildi.



Öte yandan 11 bıçak darbesiyle yaralanan Miyase G’nin avukatı Eşref Kaya yaptığı açıklamada “2017 yılında Mimar Sinan Mahallesi’nde kendi apartmanının bahçesinde müvekkilim kendi arkadaşıyla yün yıkarken aynı binada oturan şu anda 77 yaşında olan sanık, aşağı inerek asansörün geç gelmesinden kaynaklı olarak müvekkilimle tartışmış, devamında da müvekkilimi bıçakla 11 yerinden yaralamıştır. Müvekkilim bu nedenle hayati tehlike yaşamış, ameliyat olmuş üstelik engelli bir bayandır ve bir ayağı sakattır. Yargılama süreci yaklaşık 4 yıl sürdü. Mahkeme adam öldürmeye teşebbüsle yaralama arasında değerlendirmiş ve adli tıp raporuna göre de sanığın eyleminin kasten yaralama olarak değerlendirerek 7 buçuk yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu süreçte sanık hiçbir şekilde tutuklu kalmamıştır cezası kesinleştikten sonra cezasını çekmek için cezaevine girecektir. Müvekkilimi kurtarmaya çalışırken yanındaki arkadaşı da yaralanmıştır. Onun yarasının hafif olması nedeniyle para cezasıyla cezalandırılmıştır” dedi.

(Haber Merkezi)

