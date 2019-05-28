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Komşular iftar yemeğinde buluştu

Akşemseddin TOKİ Sitesi 3-H blok sakinleri Ramazan ayının birlik beraberlik atmosferinden faydalanmak için iftar yemeğinde bir araya geldi.

Komşular iftar yemeğinde buluştu

Akşemseddin TOKİ Sitesi 3-H blok sakinleri Ramazan ayının birlik beraberlik atmosferinden faydalanmak için iftar yemeğinde bir araya geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:25
Komşular iftar yemeğinde buluştu

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Komşuluk İftarı Kardeşlik İftarı” programı, geniş bir katılımla Akşemseddin Sitesi 3 H blok önünde gerçekleştirildi.

İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) Çorum İl Başkanı Abdullah Gökgöz’ün öncülüğünde blok sakinleri arasında kaynaşmayı sağlamak ve bu mübarek ramazan ayında birlikte iftar yapmak için bir araya gelen 3 H blok sakinleri yemeklerini kendileri hazırlayıp hep birlikte iftarlarını yaptılar.

İftar yemeği ile ilgili açıklamada bulunan Abdullah Gökgöz, “11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde öncelikle tüm İslam âleminin, ülkemizin, şehrimizin ve komşularımızın Ramazan ayını ve Kadir gecesini tebrik ediyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik ayıdır.

Kutuplaşmanın, ötekileştirmenin, ayrışmanın inancımıza örf ve geleneklerimize uymadığının bir örneği olarak biz Akşemseddin Toki Sitesi 3- H sakinleri olarak biz her yıl Ramazan ayında iftar yemeğimizde bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren yüce Rabbimize hamdüsenalar ediyoruz. Tüm ailelerimizle birlikte dualar ediyoruz Rabbimiz inşallah bu birlikteliğimizi daim eylesin.

Rabbim şimdiden tüm İslam âleminin, ülkemizin, şehrimizin ve komşularımızın Ramazan Bayramlarını mübarek eylesin” dedi. (Haber Merkezi)

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