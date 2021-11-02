İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yapılan zamlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Türk milletinin tüm değerlerine kast eden unsurları savunmaktan vazgeçmeyen politik güruhun şovenist söylemlerinin bitmek bilmediğini belirten Özsaçmacı, “Milletimiz ağır ekonomik yüklerin altında çırpınırken şovenist çapsızlığınız hiçbir şey ifade etmemektedir.70’li, 80’li ve 90’lı yılların zam konulu parodilerini tekrar hatırlar olduk. İktidar temsilcileri her defasında siz bilmezsiniz o günleri dedikleri o günleri bugün daha derin yaşamaktayız. Her gün zam, zam, zam. Kimine göre zamcık, kimine göre mini mini zam. Komedi filmi gibi zammın zammını da gördük sayelerinde” dedi.

“KIŞ SERT GEÇERSE MİLLETİMİZ

NE YAPACAĞINI BİLEMEMEKTEDİR”

Bekir Özsaçmacı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değil, tersine bilinçlerini belirleyen toplumsal varlıklarıdır. Erken kapitalizm olarak ifade edilen tanım içerisinde; Toplumu sınıflandırmaya tabi tutacak olursanız üretim araçları ve üretim ilişkilerinden oluşan altyapı; kültür, din, dil, devlet, örf ve adetler gibi unsurlardan oluşan üstyapıyı belirler. Yani “insanların bilinçleri maddi yaşamlarını değil, maddi yaşamları bilinçlerini belirler; insanların bilinçleri toplumsal bir üründür.

Anlaşılan şu ki iktidar kendi azgın azınlığını oluşturmuş milletten intikam alır gibi neyi var neyi yok almaya söz vermiş. Bilmekteyiz ki siyasi tarihimiz milletini zamların altında ezen nice iktidarların isimlerini dahi tarih sahnesinden silmiştir. Papatya falı açar gibi ekonomik açıklamalar yapan iktidarın bu durumu düzeltecek ne kadrosu ne takati kalmamıştır.

Milletimiz bu kışı acı zulüm geçirir ancak bu ayazı hiç unutmaz. Yalancılık ve şovenizmde doruk noktaya ulaşan iktidarı ilk seçimde milletimiz sandıkta hesabı görecektir. Kış sert geçecek ancak yediğimiz bu zamları unutmayacağız.” (Haber Merkezi)

