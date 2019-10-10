Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98780
ALTIN
280.203
DOLAR
5.8511
STERLİN
7.2660
EURO
6.4460

Komandolar böyle girdi

Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Komandolar böyle girdi

Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:53
Komandolar böyle girdi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 21.00 sıralarında Türk askeri Doğu Fırat'a giriş yaptı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.

Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

(İHA)

İlgili Haberler
“Türk Milliyetçileri Devleti ve Ordusunun yanında”
“Türk Milliyetçileri Devleti ve Ordusunun yanında”
“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”
“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”
Bahri Ertek dostları tarafından anıldı
Bahri Ertek dostları tarafından anıldı
Eğitim-İş den hukuki kazanım
Eğitim-İş den hukuki kazanım
Belediye çiçek ihalesi yaptı
Belediye çiçek ihalesi yaptı
“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”
“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim