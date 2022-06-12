Kokoreç sevenlere gün doğdu… “Kokorecin hasını Çorum’a getirdik”
Çorum’un Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde hizmete giren Kokoreççi Uğur, Çorumlu kokoreç sevenlerin damak zevkine hitap etmeye başladı. Zira, 15 kişilik deneyimli kadro, en nitelikli kokoreç tadını sunuyor.
Güncel 12.06.2022, 21:26
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İşyeri sahibi Uğur Alkan, uzun yıllar başka şehirlerde hizmet verdikten sonra Çorum’a bu işyerini açtığını belirterek, “Tek işimiz kokoreç…Ürünlerimiz Balıkesir’den geliyor. Yine ustalarımız Çorum dışından, bu işin erbapları. En ileri hijyenik koşullarda, temiz, titiz, kaliteli ürünlerimizle Çorumluların hizmetindeyiz” ifadesini kullandı.
Kokorecin yanında midye ve nohutlu pilavları ile de iddialı olduklarını vurgulayan Uğur Alkan, önümüzdeki günlerde midye yeme yarışması düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
(Aliye ÖNCEL)
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