Kodek’ten özel eğitim kurumlarına inceleme

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ilimiz merkezindeki özel eğitim okul ve kurumlarının tamamını ziyaret ederek hem eğitimciler hem de öğrencilerle biraraya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek ilimizdeki eğitim kurumlarını tanımaya devam ediyor. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü iken Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Abdullah Kodek son olarak okul ziyaretleri kapsamında ilimiz merkezde bulunan Şirinler Özel Eğitim Anaokulu, Özel Eğitim Meslek Lisesi, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu, Çorum Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bilim ve Sanat Merkezi ile Rehberlik Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Abdullah Kodek, ilimiz merkezde bulunan özel eğitim okul ve kurumların tamamını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle biraraya gelmiş oldu.

Okul ve kurum ziyaretlerinde okul yöneticileri ve öğretmenlerden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, planlanan proje ve etkinlikler konusunda bilgiler alarak, fikir alışverişinde bulunan Milli Eğitim Müdürü Kodek, özel öğrencileri sınıflarında da ziyaret etti.

Abdullah Kodek, ziyarette toplumda özellikle otizm konusunda farkındalığın artması dilek ve temennilerinde bulunarak öğretmenlere gösterdikleri üstün gayret ve başarılardan dolayı teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

