Kodek: “Öğrenmenin yaşı ve sosyal statüsü kalmadı”

Hitit Üniversitesi ve Çorum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Anitta Otel’de organize edilen “21. Yüzyıl Yetişkin Eğitimi Eğitmenleri İçin Dijital Becerini Geliştirme” isimli konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Vekili Turhan Candan, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir, Gazi Üniversitesi’nden Dr. Adem Tekerek başta olmak üzere Hitit Üniversitesi Öğretim görevlileri, projede görev alan eğitmenlerin katıldığı konferansta Kadeş Halkoyunları ekibi tarafından folklor gösterisi de sunuldu.



“26 BİN KİŞİLİK BİR AİLEYİZ”

Konferansın açılışında konuşan HEM Müdürü Bekir Özdemir, HİTÜ ile ortaklaşa yürüttükleri Erasmus projesi kapsamında yaptıkları etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Dijital beceriyi anlatarak ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren gelişen teknolojiler hakkında bilgi veren Özdemir, 21. Yüzyıl ekonomisinin belirleyici özelliğinin mal ve hizmet sağlama yeteneğinden ziyade bilgi sağlama yeteneği olacağını, dijital gelişimin evrelerinden birinin de yapay zeka olduğunu, dijital gelişimde yapay zekanın etkin kullanılmasında ve dijital maternyallerde insan faktörünün önemli rol aldığını vurguladı.

Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 1 Ekim – 28 Aralık tarihleri arasında 835 kursta 4 bin 263’ü erkek, 7 bin 949’u kadın olmak üzere 12 bin 212 kişiye eğitim verildiğini belirten Özdemir, görev alan ücretli usta öğretici ve öğretmen sayısının 366 olduğunu, açık öğretim ortaokul öğrenci sayısının 3 bin 700, açık öğretim lise öğrenci sayısının ise 9 bin 500 olmak üzere toplam 13 bin 200 öğrencileri bulunduğunu, dolayısıyla 26 bin kişilik bir aile olduklarını sözlerine ekledi.



“YETİŞKİNLERE 3 BİN 753 KURS”

Toplantıda daha sonra Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu kürsüye geldi. Yetişkin eğitiminin çocuk eğitiminden farklı olarak yetişkinlerin yeni bilgi, beceri, tutum ya da değer biçimleri kazanmaları için sistematik, sürekli, kendi kendine eğitim faaliyetlerinde bulunduğu bir uygulama olduğunu, bu cümleden yola çıkarak yetişkin eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurguladıklarını kaydeden Kalınsazlıoğlu; “Hayat Boyu Genel Müdürlüğümüz hayatta mutlu bireyler hazırlamak için her zaman her yerde ve herkese eğitim vizyonu ile hareket etmektedir. Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve etkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen kaliteli eğitim sunma misyonu ilkesi ile hareket etmektedir. Hayat Boyu Genel Müdürlüğü temel amaçları arasında yetişkin eğitimi de ilk sıralardadır. 73 alanda 2675 meslek kursu ile 988 genel kurs, toplamda 3753 kurs ile yetişkinlere hizmet etmektedir. Projenin yazımı, kabulü ve sunumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR”

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de açılışta yaptığı konuşmada öğrenmenin önemine değindi.

Hitit Üniversitesi ile beraber Erasmus projesi olan ortaklaşa yürütülen projenin konferansına katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Abdullah Kodek; “Öğrenmenin yaşı kalmadı. Dünya sürekli kendini her alanda geliştiriyor. Bilimde sanayide teknolojide bir çok alanda. Bu bağlamdan bakıldığı zaman da sadece dijital bir çağdaşız. Bu çağda öğrenme sadece teknolojik alanda olmuyor. Hayatın her alanına dokunmaya başladı. Tam da bu proje hayat boyu öğrenmenin odak noktasında merkezinde duruyor. Yani öğrenmenin yaşı kalmadı. Bu bağlamda gerçekten teknolojik olarak kendimizi donatmamız gerekiyor. Öğrenmenin yaşı ve sosyal statüsü kalmadı. Okuma yazma nasıl ihtiyaçsa her alanda öğrenme de ihtiyaç haline geldi. Bu projede emeği geçen, katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız’ın kurumun sağladığı girişimcilik destekleri ile ilgili sunumu ile devam eden programda online öğrenme platformu, yapay zeka gibi konularda da Gazi Üniversitesi’nden Dr. Adem Tekerek katılımcıları bilgilendirdi.

PROJEYİ ÜNAL YÜCE ANLATTI

Proje Koordinatörü Ünal Yüce de programda yetişkin eğitiminde görev alan personelin dijital temel becerilerini geliştirmeyi ve ders (kurs) içeriklerinde bunları etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı öğretmeyi amaçladıkları proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yüce, “Dijital becerilere sahip olmayanların günümüzde okuma yazma bilmeyenler gibi düşünüldüğünde Bilgi İletişim Teknolojileri Hayat Boyu Öğrenmede önemli rol oynamaktadır. Temel dijital becerilere sahip olanlar bile kısa süre içinde modern pazar taleplerine cevap vermekte yetersiz kalırken, teknolojik değişiklikleri takip etmeyi başaran ve gelişmiş dijital becerilere sahip olanlar çok talep görürler. Proje, kişisel mesleki gelişim programına katılarak yetişkin eğitimi eğitmenlerinin dijital becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek için bir çevrimiçi öğrenme platformu ve mobil araçlar geliştirmeyi amaçlamıştır” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)