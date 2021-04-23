Kodek “Gönül isterdi ki bayramı daha coşkulu kutlayalım”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çorum’da maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtında TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören yapıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, eğitim çalışanları, okul müdürleri katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



“BUGÜN ÇOCUKLARIMIZIN EN MUTLU GÜNÜ”

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Abdullah Kodek, “Biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yıldönümü. Bugün çocuklarımızın en mutlu günü. Keşke gönül isterdi ki daha coşkulu bu bayramı kutlayalım ama dünya genelinde yaşanan bu salgından dolayı çocuklarımızla birlikte daha fazla hemhal olamadık. Sadece çelenklerimizi koymakla yetindik. İnşallah seneye 23 Nisan’da tüm dünyada bu salgının bitip bu bayramımızı en coşkulu en içten şekilde kutlamak tek duamız.”

(Yusuf ÇINAR)