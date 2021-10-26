Koçhisar’ın suyu Kasım’da gelecek

DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Tolga Diri, Koçhisar Barajı 2.kısım içme suyu isale hattından ilk suyun Kasım ayı itibariyle alınacağını bildirdi.

Diri, daha önce ilk suyun Eylül’de alınacağının açıklandığını, ancak pandemi nedeniyle iki aylık bir gecikme yaşandığını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi veren Diri, 72 adet projeden bu sene sadece 3 tanesinin tamamlandığını belirterek, 27’sinin devam ettiğini, 42’sine ise hiç başlanmadığını dile getirdi.

Koçhisar Barajı 2.kısım içme suyu isale hattında ise 51.018 metre boru temin edildiğini ve bunun 48.200 metresinin döşendiğini kaydederek, “İş kapsamındaki terfi merkezinin pompaları temin edilerek montajı yapılmış olup elektrik ve mekanik işleri devam etmektedir. 300 m3 hacminde regülasyon deposu inşa edilmiştir. Koçhisar barajından temin edilen 12,12 milyon m3 su ile Çorum ilinin 2055 yılına kadar içme suyu karşılanacaktır” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

