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“Kocaoğlan” 20 bin liraya alıcı bekliyor

Sungurlu’da özel olarak yetiştirilen ve “Kocaoğlan” adı verilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa, 20 bin liraya alıcı bekliyor.

“Kocaoğlan” 20 bin liraya alıcı bekliyor

Sungurlu’da özel olarak yetiştirilen ve “Kocaoğlan” adı verilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa, 20 bin liraya alıcı bekliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:40
“Kocaoğlan” 20 bin liraya alıcı bekliyor

İlçede Perşembe günü kurulan hayvan pazarına getirilen “Kocaoğlan” adlı simental cinsi boğa pazarda onca hayvanın arasından, heybetiyle ilgi çekmeyi başardı.

İlçeye bağlı Kemallı köyünde besicilik yapan Aydın Sarısakaloğlu tarafından yetiştirilen “simental” cinsi boğa, ağırlığıyla hayvan pazarının ilgi odağı oldu.

Büyük bir özenle bakılan boğanın ağırlığı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala yaklaşık 1 tona ulaştı.

Boğanın sahibi, Aydın Sarısakaloğlu, 2 yıldır beslediği boğayı, Kurban Bayramı öncesi görücüye çıkardığını belirterek, “Ben onu ‘Kocaoğlan’ diye severim, adını söyleyince yanımıza gelir” dedi.

Sarısakaloğlu, özel olarak uyguladığı besleme yöntemleriyle yetiştirdiği boğasının fiyatını 20 bin lira olarak belirlediğini ifade etti.

Yaklaşık 15 yıldır büyükbaş hayvan beslediğini anlatan Sarısakaloğlu, “Her yıl kurban bayramı öncesi satmak üzere büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bu yıl da 40 tane büyükbaş hayvan ile satışlara başladık. Kocaoğlanı 1 yaşında iken satın aldım şu an 3 yaşında. Aldığım günden bu zamana kadar bir bebek gibi ilgilendim. Veteriner kontrolünde çok özel olarak besledim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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