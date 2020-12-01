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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Barbaros Tantan evinde ölü bulundu

Kocaeli basınının renkli simalarından, eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barbaros Tantan (62), bugün evinde ölü bulundu 

Güncel 01.12.2020, 21:16
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Barbaros Tantan evinde ölü bulundu

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı döneminden Mehmet Yolyapar'ın arkadaşı olan Tantan, Anadolu Ajansı'ndan emekli olduktan sonra da yazarlığa devam ediyordu.
Barbaros Tantan'in bugün telefonlara cevap vermemesi üzerine Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, polise başvurdu.
Evin kapısı çilingir tarafından açıldığında Tantan'ın cesedi ile karşılaşıldı.
Kalp krizinden öldüğü anlaşılan Barbaros Tantan'ın cenazesi yarın Sapanca'da toprağa verilecek.
Üç evlilik yapmış olan Tantan'ın bir çocuğu bulunuyor.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kocaeli basın camiasına başsağlığı diler.

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