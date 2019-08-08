Koç-Teke İstasyonu plaketi

Çorum’da 2006 yılında kurulan ve İl Özel İdaresi’nin desteği ile birlikte 2008 yılında üye alımına başlayarak bugüne kadar bir çok ıslah projesini başarıyla gerçekleştiren Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan istasyon bölgenin damızlık koç-teke ihtiyacını giderme noktasında çalışmalar yapacak.

Gerek istasyonun kurulması gerekse daha sonra düzenlenen kampanyaya destek sağlayan kişi kurum ve kuruluşlara da açılışta plaket ve teşekkür belgesi dağıtıldı. Buna göre

Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e plaketini Vali Mustafa Çiftçi verirken, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’ya plaketini AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan takdim etti. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya plaketini Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan’dan alırken, ÇESOB Başkanı Recep Gür’e plaketi Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’a plaketini J. Alay Komutanı J. Albay Abdurrahman Başbuğ; Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’a plaketini Orhan Sarı; Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arif Akar’a plaketini Birlik Başkanı Şevket Avcı takdim etti.

Törende bölgedeki su ihtiyacının karşılanması için vurulan sondajı yapan Kızılırmak Sondaj sahibi Kazım Yıldırım’a plaketini Yılmaz Kaya iletirken, damızlık Koç-Teke İstasyonu’na hayvanını bağışlayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi dağıtıldı.

(Volkan SINAYUÇ)