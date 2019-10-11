Klinik19’a görkemli açılış

Son teknoloji cihazlarla, dünya markası ürünlerin kullanıldığı, Çorum’da yeni standartlarda A tipi Poliklinik olma özelliği taşıyan Özel Klinik 19, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi (Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu altı) adresinde Çorum halkının hizmetine açıldı.

Uzman diş hekimleri ile kapsamlı diş muayenesi, çeşitli diş bakımı, cerrahi prosedürler ve estetik diş hizmetleri sunan Özel Klinik 19’un açılışına Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun, ÇORİMSİAD eski Başkanı Murat Kılıçoğlu, sanayici ve işadamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Çorumlulara 24 saat 5 yıldızlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmeti vererek bir boşluğu doldurmayı hedefleyen işletmenin sahipleri Dt. Ali Okan Sular ve eşi Dt. Gözde Sular’ın özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan törende Çorum eski Milletvekili Ayvazoğlu da bir konuşma yaparak kliniğin Çorum’un plakası olan 19 ismini barındırmasından ve ilimize böyle bir işletme kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Abdullah Pamuklu’nun Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak’ın duası ile devam eden törende Klinik19’un kurdelası davetlilerce kesildi. Dt. Ali Okan Sular daha sonra konuklarına polikliniği gezdirerek bilgiler verdi. Tedaviye 5 yıl garanti veren tek poliklinik olduklarını belirten Okan Sular Çorumluların Klinik19 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne günün her saatinde ulaşabileceklerini ve hizmet alabileceklerini sözlerine ekledi.

Açılışın ardından müzik eğlence eşliğinde davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)