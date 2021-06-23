KKTC’ye girişte artık eski kimlik kabul edilmeyecek
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olanlar 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle artık yeni tip kimlik kartlarını kullanabilecek.
Güncel 23.06.2021, 16:49
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
(AA)
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